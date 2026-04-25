Il ministro per lo Sport ha dichiarato che aspetta i risultati delle indagini della Procura di Milano relative a Gianluca Rocchi. Ha aggiunto che, qualora vengano accertate responsabilità, si prenderanno le conseguenze del caso. La vicenda riguarda un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli al momento disponibili. La situazione è stata commentata pubblicamente dal ministro, che ha sottolineato l’attesa delle verifiche ufficiali.

«Mi aspetto informazioni dal Coni e, se emergeranno responsabilità, ci saranno conseguenze». Così il ministro per lo Sport Andrea Abodi interviene sull’indagine della Procura di Milano che coinvolge Gianluca Rocchi. La richiesta al Coni Con un post su X, Abodi ha chiesto chiarimenti formali sulla vicenda, sottolineando la necessità di fare piena luce su quanto emerso dall’inchiesta. L’attenzione del ministro non si concentra soltanto sui fatti contestati, ma anche sulle modalità con cui la segnalazione sarebbe stata gestita all’interno del sistema calcistico. I dubbi sulla gestione della denuncia «L’aspetto più grave - scrive Abodi - è il modo in cui la stessa denuncia sia stata trattata».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Rocchi, Abodi: “Se accertate responsabilità ci saranno conseguenze”

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#Rocchi Ovviamente anche nel caso in questione vale la “mancetta” di 650 euro per l’avvocato che lo accompagnerà all’estero Si scherza eh Incredibile, ma nulla mi costerà di più: sono per la non colpevolezza di Rocchi sino a sentenza passata in giudicato x.com