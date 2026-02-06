Re Carlo III si trova al centro di nuove proteste dopo lo scandalo Epstein. Questa volta i manifestanti sono scesi in piazza davanti a Buckingham Palace, chiedendo spiegazioni e mostrando il loro scontento. La famiglia reale britannica si trova sotto pressione, mentre il monarca cerca di mantenere la calma e gestire la crisi.

Il ciclone dello scandalo Epstein continua a investire la famiglia reale britannica, mettendo a dura prova re Carlo III. Ieri, 5 febbraio, durante una visita ufficiale vicino a Colchester, nell’Essex, il sovrano e la regina consorte Camilla sono stati contestati dalla folla. La coppia reale era lì per sostenere i pub locali, ma l’attenzione dei presenti si è rapidamente concentrata sul fratello l’ex principe Andrea, coinvolto nello scandalo legato al finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Alcune persone tra la folla hanno urlato “Hai chiesto alla polizia di investigare su Andrea?” e ancora: “Darai supporto nelle indagini su Jeffrey Epstein?”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: proteste in pubblico e a Buckingham Palace

Approfondimenti su Re Carlo Contestato

Buckingham Palace fa pressione su Andrea, invitandolo a testimoniare sul caso Epstein.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Re Carlo Contestato

Argomenti discussi: Luca Argentero: A ingegneria venni bocciato a 13 esami. Sul set mi chiamano il Samurai. Io e Cristina? Ogni sera sul divano a guardare...; Miriam Leone: Diventare madre la scelta più coraggiosa. Ho detto no a Domenica In, a 30 anni sono andata in analisi; Leo Gassmann: Mio padre mi ha insegnato l'umiltà. Recitare con lui? Sarebbe un onore. Vincere Sanremo? Meglio lo scudetto della Roma; Giusy Versace: Nei sogni sono intera. Ho perso due gambe ma ho fatto cose straordinarie. Il giorno dell’incidente? Una festa tutti gli...

Re Carlo contestato per il fratello Andrea: «Cosa stai nascondendo?». La reazione del sovrano alle domande «scomode»Re Carlo è stato contestato, mentre era in una visita pubblica con la regina Camilla nel villaggio di Dedham nell'Essex, per ... msn.com

GIULIANOVA / La classe 3D della Pagliaccetti riceve posta da Buckingham Palace! Grande emozione per la classe 3D della scuola secondaria di I grado Pagliaccetti dell’Istituto Comprensivo Statale 1 Giulianova, protagonista di un’iniziativa che ha superato i facebook

Il dossier che racconta le cene dell'ex principe Andrea con Epstein e l'invito a Buckingham Palace x.com