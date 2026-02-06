Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein | Cosa stai nascondendo su Andrea? Le proteste anche a Buckingham Palace

Re Carlo si trova nel mezzo di un’eco di proteste. Durante una visita ufficiale vicino a Colchester, il sovrano è stato contestato dalla folla che gli ha rivolto domande scomode, in particolare sullo scandalo Epstein e su Andrea. La situazione si è fatta tesa, con manifestanti che hanno chiesto spiegazioni e si sono fermamente fatti sentire. Le proteste hanno coinvolto anche Buckingham Palace, segnando un momento difficile per la famiglia reale.

Lo scandalo Epstein investe in pieno la famiglia reale, mettendo a dura prova re Carlo. Ieri, giovedì 5 febbraio, durante una visita ufficiale vicino a Colchester, nell’Essex, il sovrano e la regina Camilla sono stati contestati dalla folla. La motivazione? Il coinvolgimento della Royal Family, in particolare dell’ ex principe Andrea, fratello del re. Mentre i sovrani erano in visita per dare supporto ai pub locali, alcune persone hanno cominciato a urlare: «Hai chiesto alla polizia di investigare su Andrea?» e «Darai aiuto nelle indagini su Jeffrey Epstein?». Lo striscione davanti a Buckingham Palace.🔗 Leggi su Open.online

Re Carlo III si trova al centro di nuove proteste dopo lo scandalo Epstein.

Buckingham Palace fa pressione su Andrea, invitandolo a testimoniare sul caso Epstein.

