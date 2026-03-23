Un libro di Sarah Ferguson? Buckingham Palace trema già e Carlo è pronto a querelare

(Adnkronos) – Un libro di Sarah Ferguson sui suoi rapporti e su quelli di Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein potrebbe far tremare Buckingham Palace. Fergie, infatti, descriverebbe se stessa come una vittima della monarchia, esattamente come, secondo lei, lo fu Diana Spencer. L'ex duchessa di York, in una ipotetica e prossima biografia, per scrivere la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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