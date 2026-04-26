Nell'ultima giornata di campionato, si gioca una partita che si presenta come decisiva. Un allenatore ha dichiarato che il risultato dipenderà dall'impegno della squadra e dalla coesione tra i giocatori. La sfida si svolge in un momento cruciale, con le sorti della competizione che si decidono in questa occasione. La partita si prospetta come un momento importante per tutti gli atleti coinvolti.

di Luca Amorosi È una partita diversa dalle altre, quella di oggi. Lo è perché è l’ultima giornata e sarà, in un modo o nell’altro, decisiva. Lo è per la squadra, chiamata a chiudere un lavoro iniziato a luglio con un obiettivo chiaro. Lo è per la città, in fibrillazione nella speranza di festeggiare qualcosa che manca ormai da vent’anni. Lo è anche per Cristian Bucchi, che ha vinto tanti campionati da calciatore ma a cui manca una firma d’autore da allenatore. Il tecnico ha iniziato la sua esperienza in amaranto proprio contro la Torres, che ora ritrova per chiudere idealmente un cerchio. "Ora dobbiamo raccogliere i frutti del lavoro di dieci mesi" ha detto il tecnico in conferenza stampa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bucchi: "Dipende da noi, credo nella squadra"

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