Il 9 marzo 2026 si tiene a Roma una conferenza dedicata all’autonomia energetica del Paese. Viene sottolineato che, con circa due terzi dell’energia importata, la dipendenza esterna rappresenta un problema. Non sono stati annunciati piani specifici o decisioni immediate, ma si discute di come ridurre la dipendenza dall’estero per migliorare la sicurezza energetica nazionale.

Roma, 9 marzo 2026 – Per un Paese che importa circa due terzi dell’energia che consuma, non ci sarebbe bisogno di guerre. Anche in un momento di pace universale, di fratellanza cosmica, dovrebbe suonare l’allarme. Invece, serve una pandemia, un Medio Oriente in fiamme, le arterie di gas e petrolio occluse, perché la soglia di attenzione si alzi ai necessari livelli di guardia. Intendiamoci: Eni va meritoriamente in giro per il mondo a "fare benzina", e sulle rinnovabili siamo all’avanguardia. Passati i governi Conte, sono riprese dal 2022 anche le trivellazioni soprattutto in Adriatico, sospese dalle anime belle del green per far trivellare in solitudine dai croati i nostri giacimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’autonomia energetica dipende da noi

Leggi anche: Milan Femminile, Bakker: “Conosciamo la Ternana, tutto dipende da noi”

Chivu: "In Champions avevamo altre aspettative. Ora non dipende solo da noi"Un sano realismo, ma anche tanta consapevolezza di poter fare risultato a Dortmund.

QUANTO COSTA Vivere in Barca a Vela (Guida Completa)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a autonomia energetica.

Temi più discussi: L’autonomia energetica dipende da noi; Qual è il ruolo della Cina nella transizione energetica italiana e europea; D’Agostino: Sole e vento non dipendono da guerre. Calabria verso indipendenza energetica; Crisi in Medio Oriente: sarà davvero uno shock energetico come negli anni ’70? | Quattroruote.it.

Costa, 'la transizione energetica è la miglior strategia per l'autonomia Ue'La transizione energetica resta la migliore strategia di lungo periodo per l'Europa per rafforzare l'autonomia strategica e ridurre i prezzi dell'energia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio ... ansa.it

Autonomia energetica finalità disegno legge GiuntaRaggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette e dell'autonomia energetica regionale entro il 2050, realizzando quindi una transizione energetica basata su principi di sostenibilità ambientale ... ansa.it

Francia e Spagna hanno più autonomia energetica. Questo può aver influito sulla posizione dei due Paesi nei confronti dell'operazione Usa in Iran - La videorubrica "Non solo numeri" di Daniele Manca - facebook.com facebook

L’energia conta, vedi Macron e Sanchez: hanno autonomia energetica x.com