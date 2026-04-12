Il gruppo BTS ha ottenuto la certificazione Silver nel Regno Unito per il loro ultimo album, intitolato Arirang. Si tratta del 14° album del gruppo a ricevere questo riconoscimento nel paese. La certificazione è stata ufficialmente rilasciata dalle autorità competenti, confermando il successo commerciale dell'opera discografica. La notizia arriva in un momento di crescente popolarità del gruppo nel mercato musicale britannico.

Il nuovo lavoro discografico dei BTS, intitolato Arirang, ha raggiunto il traguardo della certificazione Silver nel Regno Unito. La notizia è stata ufficializzata il 10 aprile dalla British Phonographic Industry (BPI), segnando il quattordicesimo album del gruppo a ottenere questo riconoscimento britannico. Metriche di mercato e la costanza del successo britannico. Secondo i parametri stabiliti dalla BPI, un disco viene classificato come Silver quando le vendite complessive raggiungono le 60.000 unità, mentre per i singoli il limite per lo stesso status è fissato a 200.000 copie. Questo dato conferma la capacità del gruppo di mantenere una penetrazione commerciale costante nel mercato del Regno Unito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS conquista il Regno Unito: Arirang è il 14° album Silver

Il nuovo album dei BTS, “Arirang”, ha già infranto numerosi record su SpotifyEra un trionfo annunciato, ma l’attesissimo nuovo album dei BTS, ha avuto un debutto davvero da urlo.

Arirang, la “rivendicazione d’identità” dei BTS: cosa significa il titolo del loro nuovo albumQualche settimana fa, i BTS hanno ufficializzato la data di uscita del loro attesissimo nuovo album.