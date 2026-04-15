L'album ARIRANG dei BTS ha raggiunto la prima posizione in sette classifiche negli Stati Uniti, segnando il terzo periodo consecutivo di successi per il gruppo. Questo risultato conferma la presenza costante del trio nelle principali chart internazionali e statunitensi, dove continua a dominare la scena musicale. La loro musica rimane tra le preferenze di un vasto pubblico, con un costante riconoscimento a livello mondiale.

Il dominio globale dei BTS si rinnova con il terzo periodo di successi consecutivi per l’album ARIRANG, che mantiene la vetta delle classifiche statunitensi e internazionali. I dati aggiornati al 14 aprile mostrano come il gruppo abbia conquistato sette posizioni diverse nelle classifiche, consolidando un impatto commerciale senza precedenti sul mercato discografico mondiale. La supremazia commerciale di ARIRANG tra vendite fisiche e streaming. L’impatto economico del nuovo lavoro in studio dei BTS è evidente nei numeri relativi alle vendite negli Stati Uniti. L’album ARIRANG occupa infatti la prima posizione nella classifica degli album più venduti per la terza settimana di fila.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS, trionfo totale: l’album ARIRANG conquista 7 classifiche USA

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