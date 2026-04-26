Il cantante Brusco ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Un passo alla volta”, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 17 aprile. La canzone segue le uscite precedenti dell’artista e si aggiunge al catalogo musicale già presente online. La musica di Brusco continua a essere ascoltata su vari canali digitali e radiofonici.

ROMA – “Un passo alla volta” è il nuovo singolo di Brusco, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 17 aprile. Si tratta di un brano reggae pop luminoso e immediato, che affonda le sue radici nella tradizione cantautorale e si apre a un sound contemporaneo e coinvolgente. Il singolo porta con sé un messaggio universale: lasciare andare il passato, imparare dagli errori e trovare la forza di rialzarsi, un passo alla volta. Caratterizzato da un ritornello solare e da un groove fluido, il brano invita a ripartire seguendo il proprio flow, rendendolo perfetto per playlist reggae, indie, feel good, chill vibes e pop italiano contemporaneo. «Questo pezzo nasce dalle cadute, dalle batoste che tutti abbiamo preso e da cui sembra impossibile rialzarsi.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Brusco: in radio e in digitale il nuovo singolo “Un passo alla volta”

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