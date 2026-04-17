Il 17 aprile, il cantante pubblica il suo nuovo singolo intitolato “Un passo alla volta”. La canzone sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Questa uscita segue altri lavori dell’artista, che continua a proporre nuovi brani al pubblico. La promozione del singolo prevede anche una pianificazione di comunicazione sui canali online e sui mezzi di diffusione musicale.

“Un passo alla volta” è il nuovo singolo di Brusco, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 aprile. “Un passo alla volta” è un brano reggae pop luminoso e immediato, che affonda le sue radici nella tradizione cantautorale e si apre a un sound contemporaneo e coinvolgente. Il singolo porta con sé un messaggio universale: lasciare andare il passato, imparare dagli errori e trovare la forza di rialzarsi, un passo alla volta. Caratterizzato da un ritornello solare e da un groove fluido, il brano invita a ripartire seguendo il proprio flow, rendendolo perfetto per playlist reggae, indie, feel good, chill vibes e pop italiano contemporaneo.🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - BRUSCO DAL 17 APRILE IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO “UN PASSO ALLA VOLTA”

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