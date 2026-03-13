Gaetano Moragas pubblica Non ho segreti | da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo

Da oggi, venerdì 13 marzo, il nuovo singolo di Gaetano Moragas, intitolato “Non ho segreti”, è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Moragas è tra le voci emergenti della scena pop italiana e il brano rappresenta il suo ultimo lavoro musicale. La canzone si può ascoltare sia in radio sia online, raggiungendo un pubblico più vasto.

Da oggi, venerdì 13 marzo, è in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “Non ho segreti”, il nuovo singolo di Gaetano Moragas, tra le voci emergenti più interessanti della nuova scena pop italiana. Un brano che sceglie la strada dell’autenticità e mette al centro un sentimento essenziale: l’amore come rifugio, come resistenza emotiva, come risposta al rumore del mondo. Con “Non ho segreti”, Gaetano Moragas firma una ballad pop intensa ed essenziale, nata dal bisogno di raccontare la fragilità e il desiderio di sentirsi davvero accolti in un tempo che corre troppo velocemente e pretende una perfezione continua. In questo scenario, la canzone restituisce valore alla presenza dell’altro, a quel legame capace di farci sentire al sicuro anche quando tutto intorno sembra instabile. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Gaetano Moragas pubblica “Non ho segreti”: da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo Articoli correlati Ernia pubblica il video del nuovo singolo Berlino, già in radioEsce oggi il videoclip di Berlino, il nuovo singolo di Ernia già in rotazione radiofonica e che accompagnerà il tour nei palazzetti Esce oggi il... Leggi anche: Giorgia: dopo un 2025 da record, inaugura il 2026 con il nuovo singolo “Corpi celesti”, da oggi in radio