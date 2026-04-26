Durante una trasmissione televisiva, Bruno Vespa ha tentato di ballare la canzone “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci, ma si è fermato improvvisamente a metà dell’esibizione. L’episodio ha sorpreso gli spettatori e ha interrotto bruscamente il momento di intrattenimento, creando un’imprevista situazione in diretta. Vespa ha poi smesso di muoversi, lasciando lo studio senza ulteriori commenti.

Un momento televisivo inaspettato ha conquistato il pubblico italiano: Bruno Vespa che prova a ballare una hit del momento. e si blocca a metà. È successo durante la trasmissione “ Cinque Minuti ”, dove il giornalista ha tentato di imitare la coreografia di “Per sempre sì”, il brano di Sal Da Vinci. Il risultato? Un errore divertente, una richiesta d’aiuto e una scena diventata virale. In studio si è creato un siparietto spontaneo che ha sorpreso tutti e proprio quell’imprevisto ha trasformato un’intervista in uno dei momenti più commentati degli ultimi giorni. Nello specifico, durante una recente puntata di “Cinque Minuti”, programma di Rai Uno, Bruno Vespa ha ospitato Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bruno Vespa sbaglia la coreografia di “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci e poi si ferma (spiazzando lo studio)

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