Un video pubblicato sui social mostra il conduttore e giornalista mentre chiede a Sal Da Vinci di insegnargli la coreografia del brano “Per sempre sì”, vincitore del Festival di Sanremo 2026. L'estratto proviene dalla trasmissione “Cinque minuti” di Bruno Vespa, ed è diventato rapidamente virale. Nel video si vede Da Vinci che guida Vespa attraverso i passi della coreografia, con un tono amichevole e spontaneo.

È diventato virale sui social un video, estratto dal programma di Bruno Vespa, Cinque minuti, in cui Sal Da Vinci insegna al conduttore e giornalista la coreografia di Per sempre sì, il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2026. “Mi fai vedere, che devo imparare?” chiede Bruno Vespa al suo interlocutore che ripete così la ormai nota coreografia proposta sul palco dell’Ariston sulle seguenti rime: “Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te a cussì sarà per sempre sì”. Non è AI #cinqueminuti pic.twitter.comG6hV5mscL5 — Il Grande Flagello (@grandeflagello) April 23, 2026 Nome d’arte di Salvatore Michael...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bruno Vespa chiede a Sal Da Vinci di insegnarli la coreografia di “Per sempre sì” | VIDEO

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