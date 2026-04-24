Bruno Vespa sbaglia la coreografia del brano Per Sempre Sì e chiede aiuto a Sal Da Vinci – IL VIDEO

Sal Da Vinci si prepara per partecipare all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna con le semifinali programmate per il 12 e 14 maggio. Nel frattempo, Bruno Vespa ha commesso un errore durante la coreografia del brano “Per Sempre Sì” e ha chiesto assistenza al cantante napoletano. Un video che mostra il momento dell’incidente è stato condiviso online.

Sal Da Vinci sta scaldando i motori per la sua partecipazione di diritto a Eurovision Song Contest 2026, al via a Vienna con le due Semifinali che si svolgeranno martedì 12 e giovedì 14 maggio. Mentre la Finale si terrà sabato 16 maggio. Nella marcia di avvicinamento verso l’evento internazionale, il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con “Per Sempre Sì” è impegnato con la promozione sia estera che italiana. Non è un caso se l’artista è apparso a “Cinque Minuti” da Bruno Vespa su Rai Uno il 23 marzo. Il conduttore ha cercato di mimare la coreografia, ormai iconica, del brano “Per Sempre Sì”, ma non riuscendoci ha chiesto aiuto proprio Sal Da Vinci, seduto al pianoforte bianco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bruno Vespa sbaglia la coreografia del brano “Per Sempre Sì” e chiede aiuto a Sal Da Vinci – IL VIDEO Notizie correlate Bruno Vespa chiede a Sal Da Vinci di insegnarli la coreografia di “Per sempre sì” | VIDEOÈ diventato virale sui social un video, estratto dal programma di Bruno Vespa, Cinque minuti, in cui Sal Da Vinci insegna al conduttore e giornalista... Sal da Vinci e Bruno Vespa, la strana coppia che balla su Per sempre sì | VIDEOSal Da Vinciieri è stato ospite aCinque Minutie così conBruno Vespanon poteva non cantare la suaPer sempre sì. Aggiornamenti e contenuti dedicati Sal Da Vinci stravolge Bruno Vespa, il duetto su Rai 1 diventa virale: Meraviglioso, cos’è successoOspite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, Sal Da Vinci ha interpretato la sua Per sempre sì, il giornalista ne ha approfittato per provare la sua coreografia ... libero.it Noi paghiamo il canone: polemiche per Bruno Vespa dopo l’ultima ospitataUn nuovo caso per Bruno Vespa e la Rai dopo l'ultima ospitata nel corso di 'Cinque Minuti'. Ecco cosa è successo in diretta. newsmondo.it