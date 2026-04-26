Brucellosi bufalina altri 2,4 milioni di indennizzi alle aziende campane

La Regione Campania ha annunciato l'erogazione di 2,4 milioni di euro in indennizzi destinati alle aziende bufaline colpite dalla brucellosi e dalla tubercolosi. Questo intervento segue le iniziative messe in campo per sostenere le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle malattie infettive. Le somme sono destinate a coprire le perdite subite dagli allevatori coinvolti nelle zone interessate dall'emergenza.

Prosegue l’impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall’emergenza brucellosi e tubercolosi. L’assessorato all’Agricoltura ha disposto la liquidazione di oltre 2,4 milioni di euro alle aziende bufaline che hanno subito la distruzione parziale o totale della mandria a seguito dei provvedimenti straordinari per il controllo delle malattie infettive nel periodo 2017-2021. Il provvedimento si inserisce nel più ampio piano di indennizzi avviato lo scorso mese di novembre con lo stanziamento di oltre 9,2 milioni di euro sul triennio 2025-2027 a favore di 271 aziende. Di queste risorse, oltre 6 milioni sono già stati liquidati nel corso del 2025.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Brucellosi bufalina in Campania: altri 2,4 milioni di indennizzi e rafforzamento delle misure di prevenzioneContinua l’impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall’emergenza brucellosi e tubercolosi. Brucellosi, la Regione stanzia 2,4 milioni di euro per indennizzi e prevenzioneLa Regione Campania ha provveduto a stanziare oltre 2,4 milioni di euro a sostegno delle aziende bufaline colpite dall’emergenza brucellosi e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Brucellosi bufalina - COMUNICATO STAMPA 24 aprile - regione campania; Campania | 2,4 milioni per salvare le aziende di bufala colpite. Brucellosi bufalina, dalla Regione altri 2,4 milioni di indennizziProsegue l'impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall'emergenza brucellosi e tubercolosi. Con decreto dirigenziale n. (ANSA) ... ansa.it Brucellosi bufalina: la Campania liquida altri 2,4 milioni di euro. Piano straordinario per indennizzi e prevenzioneLa Regione Campania accelera sugli indennizzi per la brucellosi bufalina: liquidati 2,4 milioni di euro. Ecco i dettagli sul piano di sostegno e i nuovi fondi per la prevenzione. infocilento.it BRUCELLOSI BUFALINA, NUOVI AIUTI PER GLI ALLEVAMENTI COLPITI - Arriva una nuova boccata d’ossigeno per le aziende bufaline campane segnate dall’emergenza sanitaria. La Regione Campania ha disposto una nuova tranche di indennizzi da olt - facebook.com facebook