Brigadiere Celestino Arrivato il congedo

Ieri si è concluso il servizio attivo per il Brigadiere capo Antonino Settimo Celestino, che ha dedicato 41 anni alla carriera nell’Arma dei carabinieri. La sua carriera si è sviluppata in diversi reparti, contribuendo a numerose operazioni e attività di prevenzione. La notizia del suo congedo ha suscitato attenzione tra colleghi e cittadini, che hanno espresso riconoscenza per il lungo impegno dimostrato nel corso degli anni.

E’ arrivato ieri il congedo per il Brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo nell’Arma dei carabinieri. Originario della Sicilia, Celestino ha intrapreso il suo percorso nel febbraio del 1985 presso la scuola allievi carabinieri di Chieti, dando inizio a una vita professionale che lo ha visto prima impegnato a Sciacca, in provincia di Agrigento, per poi trovare nella Toscana la sua seconda casa. Il suo percorso professionale è un viaggio attraverso il territorio, che lo ha visto operare prima alla stazione di Riparbella e successivamente in quella di San Giovanni alla Vena, fino all’approdo al nucleo operativo di Pisa nel 1989.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brigadiere Celestino. Arrivato il congedo Notizie correlate Saluta l'Arma dopo 41 anni di servizio il brigadiere Antonio Settimo CelestinoSi congeda oggi, 25 aprile, il brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo nell'Arma dei... Una vita per l’Arma. Si congeda il brigadiere capo Celestino, 40 anni di servizio in ToscanaPonsacco (Pisa), 25 aprile 2026 – Si congeda oggi il brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Brigadiere Celestino. Arrivato il congedo; Saluta l'Arma dopo 41 anni di servizio il brigadiere Antonio Settimo Celestino; Ponsacco, dopo 41 anni lascia l'Arma il brigadiere Antonino Celestino; Ponsacco, dopo 41 anni lascia l’Arma il brigadiere Antonino Celestino. Brigadiere Celestino. Arrivato il congedoE’ arrivato ieri il congedo per il Brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio ... lanazione.it Ponsacco, dopo 41 anni lascia l’Arma il brigadiere Antonino CelestinoDopo oltre quattro decenni di servizio, l’Arma dei Carabinieri saluta il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Antonino Settimo Celestino, congedato oggi 25 ... gonews.it Si congeda oggi, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri - facebook.com facebook