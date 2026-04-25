Saluta l' Arma dopo 41 anni di servizio il brigadiere Antonio Settimo Celestino

Oggi, 25 aprile, si conclude la carriera di un brigadiere capo con qualifica speciale, dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri. Ha lavorato presso la stazione di Ponsacco, dedicando quasi quattro decenni alla divisa e alle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Al termine della sua esperienza, si è congedato dalla divisa, lasciando un ricordo tra colleghi e cittadini.