Saluta l' Arma dopo 41 anni di servizio il brigadiere Antonio Settimo Celestino
Oggi, 25 aprile, si conclude la carriera di un brigadiere capo con qualifica speciale, dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri. Ha lavorato presso la stazione di Ponsacco, dedicando quasi quattro decenni alla divisa e alle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Al termine della sua esperienza, si è congedato dalla divisa, lasciando un ricordo tra colleghi e cittadini.
Si congeda oggi, 25 aprile, il brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri, di stazione a Ponsacco.Originario della Sicilia, il brigadiere Celestino ha intrapreso il suo percorso nel febbraio del 1985 presso la Scuola.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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