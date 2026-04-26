Domenica 26 aprile si giocherà al palazzetto di Brescia la partita tra Germani Brescia e Nutribullet Treviso, due squadre che si contendono la vetta della classifica. La sfida tra queste formazioni, entrambe con ambizioni di posizione alta, rappresenta un momento importante del campionato di pallacanestro. I tifosi attendono con interesse l’incontro, che promette di essere un confronto acceso tra due team desiderosi di ottenere il massimo risultato.

? Cosa sapere Germani Brescia e Nutribullet Treviso si sfidano domenica 26 aprile al palazzetto bresciano.. La vittoria garantisce il primato alla Germani mentre consolida la salvezza ai veneti.. Alle ore 19:00 di questa domenica 26 aprile 2026, la Germani Brescia sfida la Nutribullet Treviso Basket per un traguardo che punta alla vetta della classifica regolare. Il palazzetto bresciano ospita una sfida decisiva per le sorti della stagione. La Germani, che arriva da un successo ottenuto sul campo di Trieste, punta tutto sulla conquista del primo posto, un obiettivo storico che darebbe seguito al grande percorso iniziato con la finale dello Scudetto della scorsa stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia-Treviso: scontro per la vetta tra ambizioni e rivalità

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