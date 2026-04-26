Bravo Frankie hi-nrg capolavoro di Tosca bene Frah Quintale nuovo fiasco Baby Gang Le recensioni

Questa settimana le novità musicali italiane hanno offerto un panorama vario, con alcuni artisti che hanno riscosso consensi e altri con risultati meno brillanti. Tra le uscite più discusse ci sono il nuovo album di Tosca, apprezzato da molti, e il ritorno di Frankie Hi-NRG con un lavoro definito un capolavoro. Bene anche Frah Quintale, mentre Baby Gang ha invece ottenuto recensioni negative. Le critiche si sono concentrate sui vari stili e approcci adottati dagli artisti.

Settimana tutto sommato positiva per quel che riguarda le nuove uscite discografiche italiane. Il greatest hits di Frankie hi-nrg mc, vestito di voce e batteria, è un esercizio di stile esaltante, così come il disco degli El Partydo, side project de Lo Stato Sociale, che tanto mancano nella musica italiana. Juli invece sforna un producer album di gran valore che conferma la sua visione molto ben calibrata di pop. Quasi insopportabile invece il disco di Rob, fresca vincitrice di X Factor, ma non è che ne siamo rimasti particolarmente sorpresi. Sorprende invece Mannarino, ma al contrario: il nuovo singolo non convince granché. Non convincono per niente i singoli invece di Baby Gang e VillaBanks, ma anche qui, nessuna sorpresa, solo la conferma che si tratta di artisti con dei grossi limiti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Che bravo Fulminacci, che tragedia Tony Effe e Side Baby. L’eccellente Madame, il regalo di Tosca e Consoli, l’ennesima hit di Annalisa. Le nostre recensioniSettimana piuttosto intensa, fatta di uscite di dischi e singoli assai importanti. Terni, si avvicina la 'data zero' del nuovo tour di Frah QuintaleSarà Terni a ospitare il prossimo 11 aprile la data zero di "Palazzetti '26" di Frah Quintale, primo tour nei palasport delle principali città... Una raccolta di contenuti Si parla di: Frankie hi-nrg mc lancia Voce e batteria: testi attuali. Frankie hi-nrg mc: Con il nuovo album Voce e Batteria sperimento il ritorno alle originiLeggi su Sky TG24 l'articolo Frankie hi-nrg mc: Con il nuovo album Voce e Batteria sperimento il ritorno alle origini' ... tg24.sky.it Il nuovo album di Frankie hi-nrg è un salto nel vuoto ma col paracadute (anche senza Quelli che benpensano). Recensione di Voce e BatteriaVoce e batteria è il nuovo album di Frankie hi-nrg in cui rimette in piedi i grandi pezzi della sua carriera ed evita Quelli che benpensano ... libero.it