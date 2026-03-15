Che bravo Fulminacci che tragedia Tony Effe e Side Baby L’eccellente Madame il regalo di Tosca e Consoli l’ennesima hit di Annalisa Le nostre recensioni

Questa settimana ha visto molte uscite musicali significative, con artisti noti come Fulminacci, Tony Effe, Side Baby, Madame, Tosca, Consoli e Annalisa. Sono stati pubblicati nuovi album e singoli che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica, contribuendo a rendere il panorama musicale italiano molto vivace. Le recensioni delle nuove uscite sono state numerose e variegate.

Settimana piuttosto intensa, fatta di uscite di dischi e singoli assai importanti. Non si può che partire dal primo album di inediti dopo vent’anni di Riccardo Cocciante, che nonostante le 80 primavere sulle spalle dimostra di avere ancora quella sua visione meravigliosamente nostalgica e poetica ma, soprattutto, cose da dire. Non sorprende più di tanto invece che Fulminacci abbia fatto un altro bellissimo album, condividere questo tempo con lui è una vera fortuna. Bene anche Enrico Nigiotti, che sta trovando sempre più una propria cifra, quella che certamente non manca ai Cacao Mental, la loro cumbia è semplicemente entusiasmante. Brutte notizie dalla zona urban perché Tony Effe e Side Baby tornano ad ammorbare le nostre giornate con questa loro trap orrenda, vuota, priva di significato e idee, e fondamentalmente stantia. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Chi sono gli ex di Taylor Mega, da Tony Effe, Fedez, Briatore all’ex fidanzato che l’ha denunciata per estorsioneNata a Udine nel 1993, Taylor Mega ha conquistato la fama grazie ai social network, dove vanta milioni di follower su piattaforme come Instagram e...

“Il mio concetto di matrimonio e il suo”: la frecciatina di Giulia De Lellis che pubblica il bacio tra Tony Effe e un altro uomoTra Instagram, storie e post, il matrimonio diventa un ping pong social per Giulia De Lellis e Tony Effe.