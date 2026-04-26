Brasile la First Lady esplode contro l’inviato di Trump

In Brasile, la First Lady ha rivolto dure critiche a un inviato di Trump, contestando le dichiarazioni fatte durante il programma Report. Jania Silva ha espresso il suo disaccordo con le affermazioni di Paolo Zampolli, che aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche in quella trasmissione. La polemica si è sviluppata in modo pubblico, coinvolgendo direttamente entrambe le parti e attirando l’attenzione dei media nazionali.

?? Cosa sapere Jania Silva contesta Paolo Zampolli per le dichiarazioni rilasciate durante il programma Report. La polemica coinvolge la gestione dei visti e la disputa con Amanda Ungaro. Jania Silva ha lanciato un attacco durissimo contro Paolo Zampolli, collaboratore di Donald Trump, dopo le dichiarazioni dell'inviato speciale rilasciate durante il programma Report su Rai3 riguardanti la popolazione femminile del Brasile. La first lady brasiliana ha espresso totale sdegno attraverso un post pub .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasile, la First Lady esplode contro l’inviato di Trump Notizie correlate Italia ai Mondiali, l'Iran contro Paolo Zampolli inviato di Trump sul ripescaggio: "Bancarotta morale"La proposta dell’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 non è andata giù all’Iran. “C’è un patto tra Zampolli e Melania Trump”: Report e la diffida dell’inviato di Trump. Ma sui social il servizio viene rilanciatoGli avvocati di Paolo Zampolli avevano diffidato Report dalla messa in onda della sua intervista, ma il servizio “La guerra di Epstein”, come da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Zampolli, la ex lo attacca: Pinocchio; Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca; Parente di Paolo VI e i 20 miliardi in 20': chi è l'inviato di Trump che vuole l'Italia al Mondiale; Amanda Ungaro minaccia Melania Trump: domenica testimonianza esplosiva su Report. Brasile, sdegno della First Lady Janja per il cane Orelha torturato e ucciso da adolescentiEra il cane di tutti, una presenza quotidiana sulla spiaggia più esclusiva di Florianópolis, in Brasile. Orelha è morto dopo una brutale aggressione all’inizio di gennaio. Ora l’inchiesta si allarga: ... repubblica.it Brasile, Lula amplia i poteri della first-lady Janja al PlanaltoIl governo brasiliano ha pubblicato un decreto che modifica la struttura amministrativa della Presidenza della Repubblica, ampliando formalmente il ruolo della first-lady Rosângela da Silva, nota come ... ansa.it La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha diffuso una telefonata tra l’inviato speciale di Trump e un interlocutore legato alle Nazioni Unite, dalla quale emergerebbe che, alla vigilia delle elezioni, la futura first lady avrebbe promesso protezione in cambio del suo - facebook.com facebook La first lady ha respinto le «immagini e dichiarazioni false» su di lei e sul condannato per reati sessuali che, ha detto, «circolano sui social ormai da anni» x.com