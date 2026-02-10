Il prossimo impegno Al Morgagni col Cava Ronco Parte la prevendita per Forlì

Questa domenica al Morgagni di Forlì si gioca un’altra partita di Eccellenza, questa volta tra Forlì e Cava Ronco. Si sono aperte le prevendite, i tifosi si preparano a riempire gli spalti. La partita, che avrebbe dovuto giocarsi lo scorso 6 gennaio, era stata rinviata, ma ora si avvicina e l’atmosfera si scalda.

Lo scorso 6 gennaio lo stadio Morgagni di Forlì avrebbe dovuto ospitare la gara tra Fratta Terme e Spal, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Un’abbondante nevicata ha reso inevitabile il rinvio, e a causa dei lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione il recupero si è disputato a Fratta Terme. Domenica prossima alle 14,30 la Spal tornerà allo stadio Morgagni di Forlì, dove è in programma il match contro il Cava Ronco. Come accade ormai puntualmente, il giorno della gara i tifosi biancazzurri non potranno acquistare i biglietti direttamente al botteghino dell’impianto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il prossimo impegno. Al Morgagni col Cava Ronco. Parte la prevendita per Forlì Approfondimenti su Morgagni Forlì Il Futball Cava Ronco riscatta il ko contro Faenza: 3-1 al Sampaimola Il Forlì in C, cresce la media spettatori al Morgagni. Il programma delle prossime gare dei biancorossi Dopo la pausa natalizia, la Lega Pro ha annunciato il calendario delle prossime partite del Forlì in Serie C, girone B, fino a marzo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Morgagni Forlì Argomenti discussi: Alcaraz annuncia il forfait a Rotterdam; Suor Emma Zordan, il Quirinale premia il suo impegno in carcere; Quattro su quattro per i nostri giovani leoni; ? CR7 salta il prossimo impegno dell’Al-Nassr, è protesta contro il fondo PIF: il motivo. Milan, il prossimo impegno: non si scenderà in campo in settimana! Tra 9 giorni la partitaDopo la vittoria di Bologna, il Milan avrà 9 giorni prima della prossima partita, in programma a Pisa venerdì 13 febbraio alle 20:45. Nel mezzo, infatti, ci sarebbe stata la ... milannews.it Professioni sanitarie. Fp Cgil: Chiediamo un impegno vincolante per il prossimo contrattoNuova nota di osservazioni della Fp Cgil al tavolo Ministero-Regioni. Si punta ai Modelli essenziali di assistenza come base omogenea su tutto il territorio nazionale per valorizzare le competenze ... quotidianosanita.it SSD Futball Cava Ronco. . | Le azioni salienti del match di campionato tra FCR Forlì ed Osteria Grande, terminato con una vittoria per 1-0. #WeAreFCRForlì facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.