Motori | nel weekend riparte la Velocità in Montagna Coppa della Consuma emozioni senza tempo

Nel fine settimana torna la Velocità in Montagna con la Coppa della Consuma, un evento che si svolgerà dal 24 al 26 aprile. Sono previsti tre giorni di attività che coinvolgono appassionati di automobilismo, con competizioni che si svolgeranno lungo strade di montagna. L’evento si svolge in un contesto che unisce sport, territorio e sicurezza, attirando pubblico e piloti da diverse zone.

Tre giorni di grande automobilismo tra sport, storia, territorio e sicurezza. Dal 24 al 26 aprile il Comune di Pelago ospiterà due tra le principali manifestazioni del panorama automobilistico nazionale: la Coppa della Consuma, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna (Civm) e la Coppa della Consuma Auto Storiche, round inaugurale del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (Civsa). L’evento è promosso da Aci Promuove Srl e Automobile Club Firenze, in collaborazione con Reggello Motorsport, ed è inserito nel calendario sportivo italiano. Gli iscritti sono 150 con presenze di auto con elevato fascino e valore, su tutti il campione in carica Simone Faggioli che è il favorito.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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