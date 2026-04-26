Borgo Grappa inaugurato il Monumento ai Caduti dopo il restauro

A Borgo Grappa è stato inaugurato questa mattina il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, dopo un intervento di restauro e manutenzione straordinaria. L’opera aveva subito danni a causa del maltempo nell’agosto 2022 e ora è stata ripristinata. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione locale.

Inaugurato questa mattina, a Borgo Grappa, il Monumento ai Caduti di tutte le guerre. L'opera stata oggetto di un accurato intervento di restauro e manutenzione straordinaria dopo i danni causati dal maltempo nell'agosto 2022. Presenti alla cerimonia le istituzioni oltre a rappresentanti di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Il 25 aprile a Poppi con l'inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della MezzacostaArezzo, 24 aprile 2026 – Monumento della Mezzacosta: si inaugura la riqualificazione in occasione del 25 aprile in ricordo dei tanti bambini e... Leggi anche: Il monumento ai Caduti del Covid. Tre anni dopo c’è solo il bozzetto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Borgo Grappa, inaugurazione del Monumento ai Caduti restaurato: cerimonia il 26 aprile; Il Gruppo Antonio Ruggiero di Sabaudia conquista il podio del settore ortofrutticolo; Marina di Latina | campi agricoli pronti a diventare parcheggi estivi. Borgo Grappa, inaugurato il Monumento ai Caduti dopo il restauroL'opera stata oggetto di un accurato intervento di manutenzione. Presenti istituzioni e rappresentanti dell'Arma ... latinatoday.it Borgo Grappa, inaugurazione del Monumento ai Caduti restaurato: cerimonia il 26 aprileSarà una giornata dedicata alla memoria e alla partecipazione della comunità quella in programma domenica 26 aprile a Borgo Grappa, dove verrà inaugurato il Monumento ai Caduti dopo l’intervento di re ... radioluna.it Questa mattina, in una cornice di solennità e partecipazione, l’Amministrazione comunale di Latina ha restituito ufficialmente alla comunità di Borgo Grappa il Monumento ai Caduti di tutte le guerre L'opera, simbolo identitario del territorio, è stata oggetto di - facebook.com facebook