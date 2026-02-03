Tre anni dopo l’approvazione del progetto, a Lissone ancora non si vede il monumento ai Caduti del Covid. Doveva essere pronto già da tempo, ma tra ritardi e burocrazia il bozzetto rimane l’unico ricordo. La cittadinanza aspetta ancora di vedere il risultato finale.

Avrebbe dovuto essere realizzato già da due anni. Dal via libera del consiglio comunale sono passati 2 anni e mezzo, dalla pandemia oltre 3, ma del monumento in memoria dei Caduti del Covid a Lissone ancora non c’è traccia. Dopo che il primo progetto, per cui esistevano già posizione, bozzetto e pure il modellino, è sostanzialmente naufragato perché troppo oneroso e difficile da portare a termine, il Comune sta cercando da oltre un anno soluzioni alternative a costi minori, ma non sembra esserne venuto ancora a capo. Di questo stallo hanno chiesto conto, con un’interrogazione nell’ultima seduta di consiglio comunale, i rappresentanti del Pd, ricordando come la mozione che impegnava la Giunta a costruire un monumento ai caduti della pandemia, approvata all’unanimità dal consiglio, risalga al giugno 2023: l’obiettivo lì fissato era che fosse pronto per il 18 marzo 2024, Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il monumento ai Caduti del Covid. Tre anni dopo c’è solo il bozzetto

Un'iniziativa congiunta tra Wwf Sicilia, Leo e Lions club di Ribera ha promosso la tutela dell'ambiente e il recupero del monumento ai caduti.

È partito il progetto di restauro e consolidamento del monumento ai Caduti del XX Giugno a Perugia.

