Il 25 aprile a Poppi con l' inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della Mezzacosta

Il 25 aprile a Poppi si terrà l'inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della Mezzacosta. L'evento segna la conclusione dei lavori di recupero e riqualificazione della struttura. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolgerà le autorità locali, i rappresentanti delle associazioni e la comunità. La data scelta coincide con la Festa della Liberazione, celebrata in tutta Italia.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Monumento della Mezzacosta: si inaugura la riqualificazione in occasione del 25 aprile in ricordo dei tanti bambini e persone uccisi dal mortaio tedesco L’Amministrazione di Poppi, nel giorno delle celebrazioni della Liberazione, inaugurerà il Monumento ai caduti civili, vittime del mortaio tedesco del 1944, che si trova nel luogo dell’accaduto a “Mezzacosta”, l’antico camminamento per il centro storico anch’esso oggetto di un lavoro di riqualificazione importante che verrà inaugurato nelle prossime settimane. “Un gesto di rispetto, con il quale si intende onorare la memoria di queste persone innocenti, molti dei quali bambini, che in un momento drammatico della nostra storia, hanno perso la vita a causa della barbarie umana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 25 aprile a Poppi con l'inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della Mezzacosta Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, a Poppi crolla lo storico pino del Monumento ai caduti. Era lì da 88 anni 25 aprile, “Rifarei omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”. L’equiparazione del presidente del Senato La RussaA quattro giorni di distanza dal 25 aprile, il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite del Salone del Mobile di Milano, torna a parlare del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Due mostre fotografiche alle Stanze di Poppi; Poppi: due mostre fotografiche nelle 'Stanze' del bar storico; Real, ruggito decisivo: salvezza vicina e sogno promozione; Casentino: il Giro del Mito-ElectricLine torna il 6-7 giugno . Il percorso lungo della granfondo nata per celebrare le Foreste Sacre tocca Badia Prataglia, Camaldoli, Poppi e Pratovecchio Stia. Il 25 aprile a Poppi con l'inaugurazione del restauro del Monumento ai caduti della MezzacostaArezzo, 24 aprile 2026 – Monumento della Mezzacosta: si inaugura la riqualificazione in occasione del 25 aprile in ricordo dei tanti bambini e persone uccisi dal mortaio tedesco L’Amministrazione di P ... lanazione.it Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Lierna - Poppi Arezzo Chiesa di San Michele Arcangelo foto di Paolo Pierantini - facebook.com facebook