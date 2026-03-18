Il Monumento ai caduti del mare torna a salutare chi entra nel molo di Porto Corsini
Il monumento ai caduti del mare sarà spostato e inaugurato venerdì 20 marzo alle 10 al Molo San Filippo di Porto Corsini. L’evento coincide con la designazione di Ravenna come prima città italiana capitale del mare 2026. L’iniziativa coinvolge l’installazione di una nuova posizione per il monumento, che tornerà a salutare chi entra nel molo di Porto Corsini.
A poche settimane dalla nomina di Ravenna quale prima città italiana capitale del mare 2026, arriva l’evento inaugurale di questa nuova sfida, ovvero il nuovo posizionamento del monumento ai caduti del mare che avverrà venerdì 20 marzo al Molo San Filippo di Porto Corsini alle 10.30. La giornata, organizzata da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Propeller Club, Comune di Ravenna, Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) e Capitaneria di Porto, si aprirà con la cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dall’inno nazionale suonato dalla Banda musicale della città di Ravenna. Sono previsti gli interventi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Nuovo posizionamento del monumento ai caduti del mare che avverrà venerdì 20 marzo al Molo San Filippo di Porto Corsini alle 10.30. - facebook.com facebook