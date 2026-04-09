Meloni | Niente rimpasto né voto anticipato Noi testardamente occidentali Se la crisi di Hormuz prosegue sospendere il Patto di Stabilità

Da tpi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha confermato che rimarrà in carica fino alla fine del mandato, escludendo rimpasti o elezioni anticipate. La premier ha dichiarato che l'esecutivo non intende modificare la composizione e ha ribadito la volontà di mantenere una linea orientata verso l'Occidente. Inoltre, ha annunciato che in caso di prolungamento della crisi nello stretto di Hormuz, si valuterà di sospendere il Patto di Stabilità.

“Il Governo c’è, resterà in carica fino alla fine del suo mandato: non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto né di andare a elezioni anticipate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, giovedì 9 aprile, nella sua informativa al parlamento sull’azione del Governo: un intervento particolarmente atteso, a poco più di due settimane dal referendum che ha bocciato la riforma della magistratura varata dall’esecutivo e nel pieno della crisi in Medio Oriente che rischia di scatenare una crisi economica globale. Se la chiusura dello Stretto di Hormuz non si sbloccasse, dice la premier, l’Unione europea dovrebbe “ragionare sulla possibilità di una sospensione temporanea del Patto di Stabilità”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Meloni: “Niente rimpasto né voto anticipato. Noi testardamente occidentali. Se la crisi di Hormuz prosegue, sospendere il Patto di Stabilità”

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