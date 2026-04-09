Meloni | Niente rimpasto né voto anticipato Noi testardamente occidentali Se la crisi di Hormuz prosegue sospendere il Patto di Stabilità

Il governo ha confermato che rimarrà in carica fino alla fine del mandato, escludendo rimpasti o elezioni anticipate. La premier ha dichiarato che l'esecutivo non intende modificare la composizione e ha ribadito la volontà di mantenere una linea orientata verso l'Occidente. Inoltre, ha annunciato che in caso di prolungamento della crisi nello stretto di Hormuz, si valuterà di sospendere il Patto di Stabilità.

“Il Governo c’è, resterà in carica fino alla fine del suo mandato: non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto né di andare a elezioni anticipate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, giovedì 9 aprile, nella sua informativa al parlamento sull’azione del Governo: un intervento particolarmente atteso, a poco più di due settimane dal referendum che ha bocciato la riforma della magistratura varata dall’esecutivo e nel pieno della crisi in Medio Oriente che rischia di scatenare una crisi economica globale. Se la chiusura dello Stretto di Hormuz non si sbloccasse, dice la premier, l’Unione europea dovrebbe “ragionare sulla possibilità di una sospensione temporanea del Patto di Stabilità”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Meloni: “Niente rimpasto né voto anticipato. Noi testardamente occidentali. Se la crisi di Hormuz prosegue, sospendere il Patto di Stabilità” Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e... Leggi anche: Meloni: «Governiamo per 5 anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Temi più discussi: I problemi irrisolti che frenano il governo; Le manovre di Meloni per uscire dall’angolo; Meloni: No dimissioni o rimpasto. Non condividiamo la guerra in Iran come dimostrato con Sigonella - DIRETTA. Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto, governiamo per 5 anni»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... ilgazzettino.it MELONI: NON SERVE FASE 2Niente rimpasto, men che meno dimissioni. E neppure una fase due o una ripartenza, perché non ci siamo mai fermati. La premier Giorgia Meloni, alle Camere per un’informativa di quasi un’ora, ufficia ... 9colonne.it La guerra (non) è finita, altro che Stabilità l’Ue rischia di appendersi al Patto di Stupidità Con la tregua non scompaiono i problemi e Bruxelles dovrebbe smetterla di infliggersene da sola... - facebook.com facebook Oggi il ministro Salvini ci ha riservato un’altra perla delle sue. Il Patto di Stabilità, stando a una sua dichiarazione, è “una camicia di forza”. Gli rinfreschiamo un po’ la memoria: questa camicia di forza l’ha cucita il ministro leghista Giorgetti, che lo scorso 20 dice x.com