Bonus fino a 150 euro per chi assicura casa contro le calamità naturali | la proposta della Lega

La Lega propone un bonus che può arrivare fino a 150 euro per chi stipula una polizza contro calamità naturali sulla propria casa. Chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro all’anno potrà ricevere un contributo di 150 euro, mentre per gli altri il bonus sarà di 100 euro. La proposta prevede che l’abitazione sia in regola con le normative vigenti per poter accedere all’incentivo.

Un contributo fino a 100 euro (150 se l'Isee è sotto 25mila euro l'anno) per chi stipula una polizza catastrofale sulla casa, a condizione che quest'ultima sia in regola. Lo prevede una proposta di legge della Lega per incentivare le coperture assicurative contro le calamità naturali.🔗 Leggi su Fanpage.it 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerloLe gite scolastiche stanno diventando sempre più un lusso per molte famiglie italiane. Assicurazione casa contro calamità, il piano della Lega: sostegni a redditi bassi e prezzi polizze più accessibiliUna nuova proposta della Lega prevede un sistema di incentivi per favorire l'assicurazione della prima casa contro le calamità naturali, con il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bonus gite scolastiche, vale anche per il 2026: cosa sapere; Bonus gite scolastiche 2026, si allarga la platea di beneficiari: le novità ISEE; Bonus gite scolastiche: ecco come funziona; Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, a chi spetta e come ottenerlo – LMF. Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerloSempre meno studenti partecipano ai viaggi d’istruzione per i costi troppo alti: con il nuovo bonus e soglia ISEE a 20mila euro la platea si allarga, ma attenzione la domanda va fatta direttamente all ... panorama.it Bonus gite scolastiche: ecco come funzionaLa misura è voluta dal ministero dell’Istruzione per favorire la partecipazione degli studenti di famiglie con Isee basso alle gite scolastiche ... ilgiornale.it Liguria: Bonus fino a 1.000€ per le Patenti Speciali! Sostegno concreto alla mobilità: la Regione Liguria finanzia le spese per il conseguimento o la riclassificazione delle patenti speciali (A e B) sostenute nel 2026. Contributo: fino a 1.000 € a persona. Q - facebook.com facebook