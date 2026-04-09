A partire dal 2026, le famiglie italiane potranno usufruire di un bonus fino a 150 euro per ogni studente destinato alle gite scolastiche. La misura mira a sostenere le spese legate alle uscite didattiche, che sono diventate più difficili da sostenere per molte famiglie. Secondo i dati dell’Osservatorio Gite scolastiche, il bonus sarà accessibile a chi presenta determinati requisiti e seguirà una procedura specifica per l’accesso.

Le gite scolastiche stanno diventando sempre più un lusso per molte famiglie italiane. Secondo l’Osservatorio Gite scolastiche di Skuola.net, oltre 4 studenti su 10 non partecipano alle uscite. Il 29% degli studenti segnala che la propria scuola ha rinunciato a organizzare la gita proprio per i prezzi troppo alti o per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Eppure, esiste un aiuto concreto, il bonus gite scolastiche, che nel 2026 si amplia e cambia profondamente, ma che non tutti conoscono. E soprattutto: va richiesto direttamente alla propria scuola. Bonus gite scolastiche 2026: cos’è e a chi spetta. Ill Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato e potenziato il bonus gite scolastiche anche per l’anno scolastico 20252026. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerlo

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