Piano casa dalle ristrutturazioni agli immobili nuovi | le novità in arrivo

Il Governo sta definendo il nuovo Piano casa, che includerà interventi su ristrutturazioni e costruzioni di immobili nuovi. Tra le proposte ci sono misure rivolte alle abitazioni popolari e incentivi per le ristrutturazioni edilizie. La proposta prevede anche agevolazioni per la costruzione di nuove abitazioni, con specifiche norme da adottare nel prossimo futuro.

Annunciato d’estate dalla premier al Meeting di Rimini, rilanciato d’inverno dalla stessa Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno, il Piano casa del governo compie il suo primo passo. Il programma si metterà in moto da un decreto legge che metterà a disposizione 950 milioni di euro. Ecco gli elementi noti finora: La legge di Bilancio ha ricondotto in un quadro unitario le risorse già stanziate con le precedenti manovre, quantificando in 970 milioni di euro le risorse immediatamente disponibili per il piano. A questo si aggiungeranno altri fondi: al momento il conteggio secondo il Governo arriverebbe a 6 miliardi, che potrebbero anche aumentare ancora e superare gli 8 miliardi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Piano casa, dalle ristrutturazioni agli immobili nuovi: le novità in arrivo Bonus ristrutturazioni 2026, come funziona e richiederlo per prima casa e altri immobiliConfermato anche per il 2026 il bonus ristrutturazioni, l'agevolazione che permette di ottenere una detrazione Irpef per gli interventi... Nuova vita agli immobili pubblici: ecco il piano che nasce dall'accordo Demanio-ComuneRigenerare, riqualificare, restituire nuova vita e nuova funzione, con apertura alla cittadinanza, a immobili pubblici di proprietà del Demanio e del... How to Avoid Tax-Time Chaos: Property Investor Record-Keeping Essentials Tutti gli aggiornamenti su Piano casa. Temi più discussi: Piano casa, Rixi: venerdì in cdm decreto da 950 milioni per ristrutturazioni; Bonus ristrutturazioni, l’aliquota prima casa si determina a fine lavori; Ristrutturazione casa: come sommare il bonus edilizio alla detrazione del mutuo?; A Milano e a Roma 34 mila famiglie senza casa, ma 13 mila alloggi sfitti. Perché?. Piano casa da 950 milioni, all’Umbria ne servono 38 per recuperare 1.300 alloggi popolari ora vuotidi Chiara Fabrizi Varrebbe intorno a 950 milioni di euro la prima mossa del governo per il Piano casa, che dovrebbe vedere la luce nel Consiglio dei ministri di venerdì 6 marzo e sarebbe incardinato, ... umbria24.it Piano Casa: atteso decreto da 950 milioni in CdM(Teleborsa) - Venerdì andrà in consiglio dei Ministri - tutto lascia presupporre - un decreto legge sul piano casa che metterà a disposizione 950 milioni sulla ristrutturazione di due pilastri che son ... finanza.repubblica.it Varrebbe 950 milioni di euro la prima mossa del governo per il Piano casa, che dovrebbe vedere la luce col Consiglio dei ministri del 6 marzo. In Umbria, è emerso nel luglio scorso in Terza commissione, ci sono circa 1.270 alloggi popolari vuoti e non assegn - facebook.com facebook Piano Casa, Rixi annuncia un decreto da 950 milioni nel CdM di venerdì ilsole24ore.com/art/piano-casa… x.com