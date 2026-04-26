A partire dal 2026, le agevolazioni per le bollette energetiche subiranno modifiche che ridurranno la platea dei beneficiari, anche se gli sconti massimi potranno arrivare fino al 72%. La riorganizzazione delle misure mira a ristrutturare il sistema di sostegno economico per le utenze domestiche, con cambiamenti che interesseranno sia le modalità di accesso sia le categorie di cittadini coinvolti.

Il 2026 si apre con una profonda riorganizzazione delle agevolazioni destinate a mitigare il peso delle utenze domestiche. Il cosiddetto Bonus Bollette, che negli anni passati ha rappresentato un salvagente fondamentale per migliaia di famiglie nel territorio sipontino, cambia volto. Se da un lato l'intensità del beneficio può arrivare a coprire una quota significativa della spesa, con picchi di sconto che per l'appunto sfiorano il 72% per le fasce più deboli, dall'altro le maglie della platea dei beneficiari si fanno più strette. In questo approfondimento analizziamo i nuovi requisiti, le soglie ISEE aggiornate e le modalità per non perdere l'accesso a questi contributi fondamentali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus bollette 2026: sconti fino al 72%, ma platea più stretta. Cosa cambia per i cittadini

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