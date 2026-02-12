Bonus sconti in fattura e non solo | cosa c' è nel nuovo decreto bollette

Il governo Meloni sta lavorando a un nuovo decreto bollette per ridurre i costi energetici. Il provvedimento punta a offrire bonus, sconti in fattura e altre misure per aiutare famiglie e imprese a far fronte ai prezzi ancora elevati. La volontà è alleggerire la pressione sui portafogli di molti italiani, in un momento in cui l’energia resta una voce di spesa importante. La bozza del decreto è in fase di definizione e dovrebbe arrivare presto in Parlamento.

Il governo sta limando i dodici articoli che contengono una serie di misure per le famiglie per "raffreddare" il prezzo del gas (e quindi anche della luce) Il governo Meloni prepara un nuovo decreto legge Bollette che dovrebbe alleggerire la pressione di prezzi energetici ancora alti su famiglie e imprese. Secondo le anticipazioni, il pacchetto dovrebbe valere fino a 3 miliardi di euro e puntare soprattutto su nuclei a reddito bassomedio e piccole aziende. Sicuramente ci sarà un contributo straordinario "una tantum" da 90 euro per le famiglie già beneficiarie del bonus sociale, lo sconto in bolletta legato all'Isee. Dopo mesi di attese, il decreto Energia dovrebbe ottenere l'ok definitivo al Consiglio dei ministri la prossima settimana.

