Nella 33ª giornata di campionato, la squadra allenata dall’allenatore ha vinto 2-0 contro il Bologna nel posticipo, portando a casa una vittoria importante. La partita si è svolta all’Allianz Stadium, con i gol di David e Thuram che hanno contribuito alla vittoria. Questa vittoria permette alla squadra di avvicinarsi con maggiore sicurezza alla qualificazione alla Champions League.

La Juventus di Luciano Spalletti non sbaglia l’appuntamento con il destino e, nel posticipo della 33ª giornata, stende il Bologna per 2-0, trasformando l’Allianz Stadium nel trampolino di lancio verso la Champions League. Un successo autoritario che permette ai bianconeri di allungare a +5 su Como e Roma, blindando il quarto posto e portandosi a ridosso del duo di testa Napoli-Milan (ora distante solo 3 punti). La cronaca: David e Thuram firmano il colpo. La serata bianconera inizia sotto i migliori auspici: passano appena 120 secondi e Jonathan David, l’uomo più atteso e discusso, svetta su cross di Kalulu e trafigge Ravaglia di testa. È il gol che scaccia i fantasmi e indirizza la gara.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, scacco matto al Bologna: David e Thuram blindano la Champions

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