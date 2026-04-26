Bologna finisce l’incubo | morto da 9 anni ora l’anagrafe lo riconosce

A Bologna, dopo nove anni, il Comune ha ufficialmente riconosciuto la morte di Stefano Bertusi, emettendo il certificato di morte il 24 aprile. La conferma arriva dopo un procedimento amministrativo che ha concluso la fase di verifica e aggiornamento degli atti anagrafici. La notizia è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, che attesta la scomparsa di Bertusi e aggiorna i registri cittadini.

? Cosa sapere Il Comune di Bologna ha emesso il certificato di morte di Stefano Bertusi il 24 aprile.. L'atto risolve lo stallo burocratico durato nove anni dopo la scomparsa del pensionato nel 2015.. Il 24 aprile 2026 è stato finalmente emesso il certificato di morte di Stefano Bertusi, ponendo fine a un paradosso burocratico che ha tenuto sospesa la vita della sua vedova per quasi un decennio dopo la scomparsa del pensionato bolognese avvenuta nel 2015. La vicenda, che ha radici profonde tra i colli bolognesi e le pratiche amministrative della città, si era arenata in un vicolo cieco documentale: nonostante il ritrovamento dei resti dell’uomo, avvenuto nove anni dopo la sua sparizione da una clinica, la Procura non aveva provveduto a trasmettere al Comune i documenti necessari all’identificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, finisce l’incubo: morto da 9 anni, ora l’anagrafe lo riconosce Notizie correlate Morto da 9 anni ma vivo per l’anagrafe, risolto il caso di Stefano: “Ora la vedova potrà andare avanti con la sua vita”Bologna, 25 aprile 2026 – "Finalmente la vedova di Stefano Bertusi potrà andare avanti con la sua vita e risolvere i problemi burocratici che la... Anziano trovato morto carbonizzato due anni fa a Roma, l’appello dei carabinieri: “Qualcuno lo riconosce?”Il cadavere di un uomo di circa 80 anni trovato carbonizzato a Trigoria aspetta di essere riconosciuto da due anni: l'appello dei carabinieri. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Le ultime due squadre italiane salutano, definitivamente, l'Europa. Aston Villa Bologna finisce 4-0, Fiorentina Crystal Palace termina 2-1; Imolese Altro ko: la salvezza ora si complica; Violenze, minacce e offese: l’uomo finisce in carcere. Finisce l’incubo in casa; Udinese, l'incubo si avvera: senza Davis è il buio pesto. Cor Bo – L’incubo delle trasferte europee condanna il BolognaLe trasferte europee condannano Italiano e i suoi. Con appena 14 punti su 30 ricavati dalle gare della domenica post impegno in coppa, è chiaro che questo Bologna non era ancora pronto ad affrontare u ... msn.com Bologna-Roma 0-2, Malen ed El Aynaoui stendono i rossoblu e Gasperini sale a -2 dalla Juve x.com ROMA HA VINTO! Bologna battuto 2-0, saliamo al quinto posto a -2 dalla Juve, decidono un super Malen e El Aynaoui! DAJEEEEE! #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook