Anziano trovato morto carbonizzato due anni fa a Roma l'appello dei carabinieri | Qualcuno lo riconosce?
Il cadavere di un uomo di circa 80 anni trovato carbonizzato a Trigoria aspetta di essere riconosciuto da due anni: l'appello dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uccise gli zii a Brescia, Guglielmo Gatti è morto in carcere 3 anni fa. L’avvocato: “Nemmeno io lo sapevo”Mentre scontava l’ergastolo per il duplice omicidio degli zii, Guglielmo Gatti è morto in carcere senza che nessuno lo sapesse.
Leggi anche: Roma, anziano trovato carbonizzato: le immagini utili per identificarlo