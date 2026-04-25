Dopo nove anni, si è chiusa una vicenda che aveva creato confusione tra i registri anagrafici e la realtà. La donna rimasta vedova di un uomo deceduto nel 2017 potrà ora aggiornare i documenti e affrontare le pratiche amministrative senza ulteriori ostacoli. La soluzione di questa situazione permette alla donna di proseguire la propria vita senza le complicazioni legate a una situazione anagrafica non corrispondente alla realtà.

Bologna, 25 aprile 2026 – "Finalmente la vedova di Stefano Bertusi potrà andare avanti con la sua vita e risolvere i problemi burocratici che la affliggevano ". È l'avvocata Barbara Iannuccelli a dare la notizia della risoluzione della vicenda che riguarda i l pensionato bolognese, 64enne all'epoca della morte. L'uomo sparì nel 2015 da una clinica sui colli e i suoi resti vennero ritrovati 9 anni dopo, poco lontano. Da allora, era il 2024, la Procura non ha mai trasmesso al Comune i documenti dell'identificazione di quei resti, con il risultato che, per l'anagrafe, Bertusi risultava ancora vivo. Un problema non da poco per la vedova, bloccata burocraticamente nel fare ogni cosa, dalla pensione del coniuge defunto alla gestione delle pratiche in banca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto da 9 anni ma vivo per l’anagrafe, risolto il caso di Stefano: “Ora la vedova potrà andare avanti con la sua vita”

Notizie correlate

Leggi anche: Morto da 11 anni, ma non per l’Anagrafe. Svolta sul caso di Stefano Bertusi: «Così abbiamo ottenuto il certificato»

Stefano, scomparso nel 2015 e trovato morto 9 anni dopo: ma per l’anagrafe è ancora vivoBologna, 2 aprile 2026 – Era scomparso oltre dieci anni fa, la famiglia nonostante le ricerche non aveva più saputo nulla e i sui resti erano stati...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Morto da 9 anni ma vivo per l’anagrafe: finalmente risolto il caso di Stefano Bertusi; Morto da 9 anni ma vivo per l’anagrafe, risolto il caso di Stefano: Ora la vedova potrà andare avanti con la sua vita; Oggi i funerali del bimbo morto dopo la caduta da una finestra; Oscar Schmidt è morto, da 15 anni lottava contro un tumore al cervello.

Morto da 9 anni ma vivo per l’anagrafe, risolto il caso di Stefano: Ora la vedova potrà andare avanti con la sua vitaÈ l'avvocata Barbara Iannuccelli a dare la notizia della risoluzione della vicenda che riguarda il pensionato bolognese: l'uomo sparì nel 2015 da una clinica sui colli e i suoi resti vennero ritrovati ... ilrestodelcarlino.it

Morto da 9 anni ma vivo per l'anagrafe, risolto il caso di un pensionato«Finalmente la vedova di Stefano Bertusi potrà andare avanti con la sua vita e risolvere i problemi burocratici che la affliggevano». È l’avvocata Barbara Iannuccelli a dare la notizia della risoluzio ... gazzettadiparma.it

Morto da 11 anni, ma non per l'Anagrafe. Svolta sul caso di Stefano Bertusi: «Così abbiamo ottenuto il certificato» x.com

E' morto Paul Neeraj, il lavoratore indiano ricoverato da diversi giorni in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - facebook.com facebook