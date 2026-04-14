Oggi il costo del gas naturale registra un aumento significativo, con il prezzo PSV che sale del 10,9%. Il prezzo tutelato stabilito dall'ARERA per marzo 2026 si attesta a 0,56 euro per metro cubo. Il valore aggiornato quotidianamente rappresenta un dato importante per chi monitora le spese energetiche di casa.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento del mercato all’ingrosso e le decisioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) incidono direttamente sulle bollette delle famiglie italiane, determinando quanto si pagherà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 14 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in forte rialzo (+10,9%), prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chiunque voglia tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di metano permette di stimare la x.com