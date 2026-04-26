Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, un bolide di classe Apollo è stato visibile in Liguria e nel Nord Italia alle 00:46. La rete PRISMA e la rete FRIPON hanno utilizzato 12 stazioni scientifiche per ricostruire la traiettoria dell’oggetto. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e ricercatori, che hanno raccolto dati e immagini relative al passaggio dell’asteroide.

? Cosa sapere Bolide di classe Apollo visibile in Liguria e Nord Italia alle 00:46 del 24 aprile.. La rete PRISMA e la rete FRIPON ricostruiscono la traiettoria tramite 12 stazioni scientifiche.. Alle ore 00:46 del 24 aprile 2026, un bolide di intensità paragonabile alla Luna piena ha squarciato il buio della Liguria e del Nord Italia, permettendo alla rete PRISMA dell’ di ricostruire con precisione millimetrica la traiettoria del corpo spaziale. Il fenomeno, che ha trasformato la notte in un bagliore azzurrino visibile da levante a ponente, ha coinvolto diverse regioni tra cui Toscana, Piemonte e Francia, con segnalazioni giunte fino a Marsiglia e Grenoble.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolide azzurro squarcia il cielo: ecco la verità sull’asteroide

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