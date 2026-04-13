Bolide illumina il cielo tra Avellino e Salerno | spettacolo sulla Campania all' alba

Alle prime luci dell’alba, alle 5:20, un intenso bagliore ha attraversato il cielo tra le province di Avellino e Salerno. Il fenomeno ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno riferito di aver visto una luce brillante solcare l’aria in quella zona. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause di questo evento, che ha suscitato curiosità tra chi si trovava nei pressi della regione.

Erano le 5:20 di mattina quando un bagliore intenso ha attraversato il cielo tra le province di Avellino e Salerno. Un bolide — un frammento di roccia spaziale che entra nell'atmosfera terrestre — ha percorso per diversi secondi una traiettoria visibile su un'ampia porzione della Campania.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Un "bolide" illumina l'alba: spettacolo raro in provincia di SalernoUn fenomeno raro e spettacolare ha catturato l’attenzione di molti cittadini nelle prime ore del mattino: intorno alle 5:44, un grosso presunto... Controlli dei Nas nelle mense degli ospedali in Campania: 18 sporche e non a norma tra Salerno, Avellino e BeneventoI carabinieri del Nas hanno scoperto 18 mense ospedaliere non a norma sulle 22 controllate.