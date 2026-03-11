Paura a Paliano un fulmine estremo squarcia il cielo | il video impressionante

A Paliano un fulmine ha attraversato il cielo, creando un bagliore intenso dai toni rosa e bianco. Il lampo è stato così forte da illuminare l’intera zona e ha provocato un boato che ha fatto tremare le case e il terreno. Un video cattura il momento, mostrando la potenza dell’impatto atmosferico. La scena si è svolta nelle ultime ore, suscitando grande sorpresa tra i residenti.

Un bagliore improvviso che ha tinto il cielo di rosa e bianco, seguito da un boato tale da far tremare la terra e le abitazioni. È stata una serata di grande spavento quella di ieri nel nord della Ciociaria, a causa di un fenomeno atmosferico di eccezionale potenza ma per fortuna non ci sono stati feriti o danni. L'evento si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 10 marzo 2026. Più precisamente, come riportato dai rilevamenti, alle ore 18:23 un fulmine di potenza straordinaria ha colpito l'area nei pressi di Via Cimate, nel comune di Paliano. Non si è trattato di una normale scarica temporalesca: i dati tecnici parlano di un fulmine di ben 280 kA (kiloampere), un valore che lo classifica come "estremamente forte".