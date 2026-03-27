Bolelli Vavassori-Arends Smith oggi ATP Miami 2026 | orario semifinale tv programma streaming

Oggi si disputano le semifinali di doppio al Masters 1000 di Miami, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che affronteranno la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall’ olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith nella semifinale del torneo di doppio al Masters 1000 di Miami. Gli azzurri scenderanno in campo sul campo cemento della località statunitense nella serata italiana di venerdì 27 marzo: secondo match dalle ore 18.00 sul Grandstand, dove il programma di giornata sarà aperto dall’altra semifinale di doppio. Le teste di serie numero 7 del tabellone hanno tutte le carte in regola per imporsi e meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, dove incrocerebbero i vincenti del confronto tra GranollersZeballos e HellovaaraPatten. 🔗 Leggi su Oasport.it

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