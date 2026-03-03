Renate assalto al Lecco C’è il derby più atteso

Nel match tra Renate e Lecco, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta, confermando il risultato concludente. La partita, considerata il derby più atteso, ha visto la squadra di Renate dominare sul campo, portando a casa i tre punti. La gara si è svolta senza interruzioni e con un’ampia assimilazione delle tattiche adottate dalle due formazioni.

È stata la classica partita perfetta. Primo per la vittoria netta ai danni della Dolomiti Bellunesi, maturata nei primi 45 minuti e che ha permesso di giocare la seconda frazione di gioco in totale controllo, uscendo indenni dal punto di vista degli infortuni e dei cartellini (visti i tanti diffidati) e risparmiare energie in vista del ravvicinatissimo scontro diretto a Lecco di questa sera alle 20.30. Vola il Renate e il derby del Rigamonti-Ceppi potrebbe trasformarsi nel definitivo trampolino di lancio per un grande finale di stagione. Con una vittoria (e con il Vicenza che fa il suo dovere al Menti contro il Trento che condivide a quota 48 punti la quarta piazza coi nerazzurri) il Renate salirebbe addirittura al terzo posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Renate, assalto al Lecco. C’è il derby più atteso Leggi anche: Serie C. Il Carpi stringe per Giani, Lecco e Renate defilate. Colpaccio dei giovani biancorossi: vittoria a Sassari Leggi anche: In attesa del “trasloco“ allo Sportitalia Village. Renate, derby al Città di Meda con la Pergolettese. Ossessione gialloblù: mettere fine alla serie nera Contenuti e approfondimenti su Renate, assalto al Lecco. C’è il derby... Temi più discussi: Renate, assalto al Lecco. C’è il derby più atteso; Calcio, Trento-Lumezzane 1-1: i gialloblù devono accontentarsi del pari, fallisce l'assalto al terzo posto in classifica; È un Brescia da applausi Il Lecco cede e scivola a -6. Una montagna da scalare. Renate, assalto al VicenzaCalcio Serie C, i nerazzurri affrontano la squadra che sta dominando il girone. Il tecnico Foschi punta sull’attaccante Karlsson. Fuori per squalifica Spedialieri. Sono le partite che si preparano da ... ilgiorno.it La Carrarese prepara l’assalto al RenateNello scontro al vertice la ghiotta occasione per spiccare il volo. Baldini frena gli entusiasmi, la squadra lombarda è temibile Primi: in coabitazione e in attesa dei recuperi che coinvolgeranno ... lanazione.it “Il Renate aveva già dimostrato nella gara d’andata di essere una squadra molto organizzata, capace di giocare a uomo su tutto il campo. Per questo abbiamo preparato la partita puntando molto sui movimenti, con l’obiettivo di creare spazi e metterli in difficolt - facebook.com facebook Il primo poster di “Backrooms” di Kane Parsons con Renate Reinsve e Chiwetel Ejiofor. Parsons con questo film è diventato il più giovane regista nella storia di A24, all’età di 20 anni. x.com