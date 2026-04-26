Blocco notturno A24 | chiuse le rampe verso il GRA e Ponte di Nona

Nelle notti del 28 e 29 aprile, le rampe dell'autostrada A24 in direzione GRA e Ponte di Nona saranno chiuse. Durante queste chiusure, il traffico proveniente da queste direzioni sarà deviato su Tor Cervara e Via Collatina. La chiusura si inserisce in lavori di manutenzione di Strada dei Parchi, che hanno portato a modifiche temporanee alla viabilità notturna. È consigliabile pianificare percorsi alternativi in anticipo.

? Cosa sapere Chiusura rampe A24 verso GRA e Ponte di Nona nelle notti 28 e 29 aprile.. Traffico deviato su Tor Cervara e Via Collatina per lavori di Strada dei Parchi.. Dalle ore 21:00 di martedì 28 e mercoledì 29 aprile, la viabilità sulla Complanare Ovest dell’autostrada A24 subirà pesanti limitazioni notturne con chiusura delle rampe verso il Grande Raccordo Anale e dello svincolo di Ponte di Nona. La concessionaria Strada dei Parchi ha pianificato una serie di interventi di manutenzione che interesseranno il flusso veicolare proveniente dal quadrante di Lunghezza e dalla Barriera di Roma Est. Le operazioni dureranno fino alle ore 06:00 del mattino successivo ai giorni indicati, creando un blocco sistematico deve intersecare il GRA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco notturno A24: chiuse le rampe verso il GRA e Ponte di Nona Notizie correlate Stupido gioco notturno in viale Francia: "Carrello della spesa giù per le rampe dei box, siamo esasperati"Carrelli della spesa, asportati fraudolentemente dal vicino supermercato, lanciati a velocità giù per le rampe dei garage dei palazzi di viale... E’ il giorno della Tirreno-Adriatico. Rampe chiuse sulla Perugia-Bettolle. Ecco tutte le limitazioni al trafficoIl passaggio della 61esima edizione della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico oggi fa scattare limitazioni temporanee al traffico anche sulla rete...