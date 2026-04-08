Stupido gioco notturno in viale Francia | Carrello della spesa giù per le rampe dei box siamo esasperati

Durante la notte, alcuni carrelli della spesa sono stati rubati dal supermercato vicino e poi spinti giù per le rampe dei garage di viale Francia. Le rampe sono state trovate con i carrelli lanciati in modo improvviso e violento, causando disagio ai residenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questo gesto considerato futile e dannoso. Nessun danno alle strutture è stato segnalato finora.