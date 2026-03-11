E’ il giorno della Tirreno-Adriatico Rampe chiuse sulla Perugia-Bettolle Ecco tutte le limitazioni al traffico

Oggi si svolge la 61esima edizione della Tirreno-Adriatico, con rampe chiuse sulla Perugia-Bettolle. Le autorità hanno disposto limitazioni temporanee al traffico sulla rete stradale umbra gestita da Anas, in conformità con le ordinanze delle Prefetture di Perugia e Terni. Le restrizioni riguardano specificamente alcune tratte stradali e sono valide durante il passaggio della corsa.

Il passaggio della 61esima edizione della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico oggi fa scattare limitazioni temporanee al traffico anche sulla rete stradale umbra gestita fda Anas, come previsto dalle ordinanze delle Prefetture di Perugia e Terni. In particolare tra le 10 e le 12 sul raccordo Perugia-Bettolle, saranno temporaneamente chiuse le rampe di uscita dello svincolo di Castiglione del Lago in entrambe le direzioni. Inoltre, sulla SS71 "Umbro Casentinese Romagnola" viene chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Castiglione del Lago (confine regionale) e la rotatoria di innesto con via Romea. Tra le 11 e le 14 saranno chiuse, per il...