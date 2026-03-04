Ferrovie circolazione sospesa per tre giorni alle stazioni di Piacenza e Codogno

Dalle 22.30 di venerdì 6 marzo alle 5.30 di lunedì 9 marzo, la circolazione ferroviaria sarà sospesa alle stazioni di Piacenza e Codogno. La decisione è stata presa da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per permettere lavori di rinnovo dell’infrastruttura sulla linea Bologna-Milano. Durante questo periodo, nessun treno circolerà su quella tratta.

Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo circolazione ferroviaria sospesa. Nessuna ripercussione sul traffico della linea Alta Velocità Dalle 22.30 di venerdì 6 alle 5.30 di lunedì 9 marzo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di rinnovo dell’infrastruttura sulla linea convenzionale Bologna-Milano. In particolare, verranno sostituiti due deviatoi – i cosiddetti scambi – funzionali all’utilizzo dell’interconnessione di Piacenza Ovest con la linea Alta Velocità. I nuovi deviatoi, della lunghezza di 60 metri ciascuno, sono stati costruiti in una fase precedente del cantiere, senza ripercussioni sulla circolazione dei treni. L’intervento di sostituzione renderà invece necessaria la sospensione del traffico ferroviario sulla linea convenzionale fra le stazioni di Piacenza e Codogno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Trenitalia, circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-GartaRoma, 28 gennaio 2026 – Dalle ore 23:20 del 30 gennaio alle ore 03:00 del 2 febbraio 2026 per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea... Trasporti: Trenitalia, circolazione sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-GaetaImportanti modifiche ai servizi ferroviari tra Roma e Napoli per lavori di potenziamento. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ferrovie circolazione sospesa per tre.... Temi più discussi: Linea Verona-Bologna: circolazione sospesa per deragliamento di due carri merci; Bari Centrale chiude i battenti: stazione chiusa e treni fermi per 4 giorni. Date e tratte coinvolte; Treni, circolazione sospesa in Basilicata per oltre tre mesi; Investimento mortale sui binari: treni con ritardi e cancellazioni. Caos sulla Termini-Centocelle, scontro tra treni a Ponte Casilino: circolazione sospesaIncidente sulla Termini-Centocelle, scontro tra due convogli nel tratto a binario unico: linea sospesa e accertamenti sul luogo. notizie.it Investimento mortale a Genova Pra'. Ripresa la circolazione sulla lineaInvestimento mortale alla stazione di Genova Pra', sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, intorno a mezzogiorno. A seguito dell'incidente la circolazione dei treni è stata sospesa per consentire ... rainews.it Ferrovie del Messico di Gian Marco Griffi Ecco la lettura su cui mi sto cimentando, essere lirici e ironici è la sola cosa che ci protegge dalla disperazione assoluta.... facebook