Bloccati a pochi metri dalla vetta coppia di escursionisti soccorsa al Corno alle Scale

Due escursionisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati a pochi metri dalla vetta del Corno alle Scale. La salita si è interrotta in un tratto dove il sentiero diventa più stretto e la pendenza aumenta, rendendo difficile proseguire senza assistenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza i due e riportarli indietro in sicurezza.

La salita verso la vetta del Corno alle Scale si è interrotta a pochi metri dal traguardo, dove il sentiero si stringe e la pendenza non ammette errori. Una coppia di escursionisti è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi dopo essere rimasta bloccata nel tratto finale dei Balzi dell’Ora, il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Due escursionisti salvati sul Corno alle ScaleBologna, 26 febbraio 2026 – Se la sono cavata con un pò di spavento due giovani escursionisti, rimasti bloccati sul Corno alle Scale, montagna... Precipitano sei alpinisti del Cai di Pavullo al Corno alle Scale. Volo di 30 metri nel canaloneMaxi-emergenza in quota: una scivolata ha trascinato nel vuoto due intere cordate. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: I minatori, bloccati da giorni a 2700 metri a causa delle abbondanti nevicate e a corto di viveri, decisero di scendere a valle. Una valanga li travolse: morirono in 81; Intrappolati sulla cresta a 100 metri dalla cima: alpinisti bloccati salvati con un intervento lampo; Alpinisti friulani bloccati a 3.800 metri tutta la notte sul monte Cervino con sintomi di ipotermia: soccorsi alle 6 del mattino; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Bloccati a pochi metri dalla vetta, coppia di escursionisti soccorsa al Corno alle Scale x.com Quartetto del Gallaratese si spingeva fuori provincia per le sue incursioni. Bloccati dopo l’assalto in una struttura della zona ovest di Milano - facebook.com facebook