Due escursionisti salvati sul Corno alle Scale

Due giovani escursionisti sono stati recuperati in condizioni di sicurezza sul Corno alle Scale dopo essere rimasti bloccati in un’area impervia. L’intervento dei soccorritori ha permesso di metterli in salvo senza conseguenze gravi. La vicenda ha coinvolto un gruppo di appassionati di escursionismo che, a causa di un imprevisto, si sono trovati in difficoltà. La ricerca è durata diverse ore.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Se la sono cavata con un pò di spavento due giovani escursionisti, rimasti bloccati sul Corno alle Scale, montagna simbolo dell’Appennino bolognese, mentre percorrevano il difficile tratto dei Balzi dell'Ora, una cresta molto esposta nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere. Le dinamiche La richiesta di aiuto è arrivata verso le 13, facendo scattare l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna, con a bordo due soccorritori. Impegnate nel salvataggio due squadre: una del distaccamento di Vergato e un'altra del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna. Il personale ha raggiunto i due ragazzi, provvedendo al loro recupero e al trasporto in una zona sicura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due escursionisti salvati sul Corno alle Scale Corno alle Scale, escursionisti senza ramponi e piccozza chiedono aiuto. Il salvataggio del Soccorso alpino con l’elicotteroBologna, 7 dicembre 2025 – Due escursionisti senza l’adeguata attrezzatura per affrontare la montagna in questo periodo sono rimasti bloccati al... Leggi anche: Corno alle Scale: 6 alpinisti in caduta, maxi-soccorso con 3 Temi più discussi: VIDEO | Escursionisti romani salvati durante bufera di neve e recuperati in nottata; Bloccati nella neve verso il bivacco Scaredi, due escursionisti salvati in serata in Val d’Ossola; Dispersi al buio sul sentiero della vacca a Ridracoli: salvati due escursionisti; Bloccati nella neve al freddo e al buio, due ventenni salvati di notte con l'elicottero. Escursionisti salvati sul Cusna. Due feriti e tre in ipotermiaGruppo in difficoltà sul sentiero 617 del Cai: recuperati con l’elisoccorso. Scivolati sul ghiaccio hanno riportato diversi traumi, portati all’ospedale. . Due escursionisti scivolati sul ghiaccio ... ilrestodelcarlino.it Due escursionisti scivolano sul ghiaccio e tre in ipotermia: salvati sul Monte CusnaReggio Emilia, 30 novembre 2025 – Intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino oggi pomeriggio per recuperare due persone scivolate sul ghiaccio sul sentiero 617 del Cai, a quota 1.700 metri, sul ... ilrestodelcarlino.it La Stampa. . Due giovani escursionisti, Marika Mascherona, 28 anni (sorella di Katia, della nazionale di sci alpinismo) e Alberto De Maron, 27enne di Grosotto, hanno perso la vita la mattina del 26 febbraio intorno alle 10 dopo essere stati travolti da una valan facebook Valanga sul Col Margherita (TN): due escursionisti soccorsi, uno elitrasportato all’ospedale, intervento con unità cinofile e Bonifica. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com