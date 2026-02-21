Precipitano sei alpinisti del Cai di Pavullo al Corno alle Scale Volo di 30 metri nel canalone

Sei alpinisti del Cai di Pavullo sono caduti di circa 30 metri nel canalone del Corno alle Scale. La causa sembra essere stata una perdita di equilibrio durante l'avvicinamento alla vetta. Gli escursionisti, che stavano affrontando un percorso impegnativo, sono stati soccorsi immediatamente da un team di emergenza. La dinamica dell’incidente ha portato a interventi tempestivi e ha messo in evidenza i rischi di escursioni su terreni ripidi. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati di montagna.

Maxi-emergenza in quota: una scivolata ha trascinato nel vuoto due intere cordate. Mobilitati tre elicotteri e decine di soccorritori. I feriti più seri trasferiti al Maggiore di Bologna Una domenica di passione per la montagna si è trasformata in un incubo ad alta quota per un gruppo di escursionisti modenesi. Poco dopo le 10:30 di questa mattina, si è sfiorata la tragedia nel comprensorio del Corno alle Scale, dove sei alpinisti, tutti iscritti alla sezione CAI di Pavullo nel Frignano, sono rimasti coinvolti in un rovinoso e spaventoso incidente. Il gruppo, regolarmente equipaggiato con ramponi e piccozze, era diviso in due cordate da tre persone ciascuna e stava affrontando la difficile ascesa del terzo canale del Monte Corno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sei persone precipitate in canale di ghiaccio al Corno alle ScaleSei escursionisti sono rimasti coinvolti in un incidente sul ghiaccio al Corno alle Scale.

Bologna, recuperato alpinista al Corno alle Scale a 1.900 metriUn alpinista è stato recuperato ieri mattina al Corno alle Scale, a 1.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.